Halte au complexe politico-médical!

S’il veut immortaliser son nom, le prochain ministre de la Santé doit d’abord convenir que nous sommes arrivés au bout de l’expérience de la médecine soviétisée, et reconnaître qu’en dépit des promesses grandiloquentes de ses prédécesseurs et des réorganisations systémiques tous azimuts qu’ils nous ont infligées à répétition, ils n’ont réussi qu’à torpiller le système et à accoucher d’une tragédie humaine. Le ministre doit agir avec intelligence et cesser de jouer à l’apprenti sorcier avec la santé, voire avec la vie des patients.