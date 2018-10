Histoires de famille

Guylaine Tanguay s’apprête à lever le voile sur son enfance difficile auprès d’un père alcoolique dans sa biographie, La ligne droite. Un procédé difficile, certes, mais nécessaire pour la chanteuse et sa famille.

« J’ai avisé ma famille et mes filles. Ma plus jeune, qui a 18 ans, arrivait à la maison, me voyait en train d’écrire, voyait que je pleurais ou que j’avais pleuré. Un moment donné, elle m’a dit : “Ç’a l’air difficile. Est-ce que je peux lire juste un petit bout ?” Elle n’imaginait pas que j’avais déjà eu cette vie-là. Je me suis rendu compte que j’ai 46 ans et que mes filles ne savent pas d’où je viens. Il faut dire d’où l’on vient, ça explique nos comportements et ça fait comprendre des choses à nos enfants », révèle-t-elle, croisée au lancement de la plateforme de radio numérique QUB, jeudi dernier.

En partageant ces épisodes troublants, la star du country espère encourager ses lecteurs à rester positifs face à l’adversité.

« Ce sont des moments de ma vie que j’avais voulu tasser, que j’ai essayé d’oublier et je me suis rendu compte que ça ne se peut pas, alors j’avais besoin d’en parler. Je voulais faire le livre, non pas pour qu’on s’ouvre les veines, mais plutôt pour amener à reconnaître les leçons au bout de quelque chose », confie-t-elle.