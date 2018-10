Il ne faut pas taxer les riches : autre chronique démagogique

La chronique du camarade Gérard Bérubé du Devoir

Je vous avertis tout de suite : il va falloir que vous gardiez votre calme malgré l’épreuve. Samedi 29 septembre 2018, que vois-je? Une chronique de Gérard Bérubé du Devoir (qui a déjà tenu une chronique dans la revue très à droite des comptables agréés) intitulée « Hausser l’impôt des mieux nantis ne rapporte pas ». Une chronique qui s’apparente plus à une infopub rédigée par un journaliste en mission. Ça se peut pas déballer de telles choses, mais comme je l’ai lue, ça se peut.

Une étude du CD Howe Institute

Premièrement, jamais monsieur Bérubé ne parle de ce qu’est au juste ledit institut de recherche, même si tout son texte est basé sur sa « recherche scientifique ». Moi je vais vous le dire : le CD Howe Institute est une organisation idéologique ultraconservatrice financée par le patronat de même nature que le Fraser Institute, le Conference Board et l’Institut économique de Montréal. Monsieur Bérubé qualifie le CD Howe comme étant un « organisme de réflexion ». Faites-moi rire. Une réflexion visant le bien commun, je suppose?

Par exemple, ledit institut et ses chercheurs attitrés, comme le très à droite Jack Mintz, ont suggéré dans le passé de taxer (TPS-TVQ) les aliments, comme Luc Godbout (l’universitaire abonné au PLQ) et d’abolir les régimes de pension étatique par des REER (régime enregistré d’épargne-retraite) privés gérés par des institutions financières privées. Merveilleux. Déjà que la moitié des gains de capitaux des riches n’est pas imposable, tout comme les options d’achats d’actions des dirigeants d’entreprises, ce qui en fait un formidable abri fiscal, le CD Howe voulait réduire encore plus l’impôt sur le gain en capital et accroître davantage les cotisations autorisées au REER, une autre vache sacrée qui coûte des milliards de dollars chaque année à l’État. C’est drôle quand certains font référence à l’Institut de recherche et d’information socio-économique (IRIS) ou au Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), la première chose que ces journalistes font c’est de les qualifier d’organismes de gauche. Mais ils ne mentionnent jamais que les organismes privés et les chaires universitaires de recherche patronale sont très à droite et propagent des « réflexions » genre « plus de privé, moins d’État et moins d’impôts pour certains et plus pour d’autres ».

La « certitude » que taxer les riches est mauvais

Le journaliste Bérubé, prenant pour parole d’évangile tout ce que dit le CD Howe, nous écrit, comme si c’était vrai, que toutes les études empiriques et même les faits le démontrent : taxer davantage les nantis ne rapporte pas à l’État, bien au contraire. Mais à quelles études « empiriques et objectives » fait-il référence? Celles du CD Howe et du Fraser Institute? Vraiment pathétique. Les études empiriques du FMI, de l’ONU et de l’OCDE disent le contraire.

Les riches vont s’arranger pour éluder l’impôt?

L’étude du CD Howe et le journaliste mentionnent que : « Les mieux nantis disposent de la “flexibilité” pour absorber la facture sans broncher. Ils réagissent en réduisant leur revenu imposable (comment?) d’une façon ou d’une autre, voire d’une juridiction fiscale à une autre (genre paradis fiscal?) ». Est-ce que monsieur Bérubé peut nous dire exactement comment ils peuvent aisément réduire leur revenu imposable? Est-ce que ça veut dire qu’ils peuvent facilement détourner des revenus dans les paradis fiscaux et avoir recours à des échappatoires fiscales sans que le fisc intervienne? Éluder l’impôt, ils le font déjà : « Paradis fiscaux. Des riches canadiens (qu’il ne faut pas angoisser fiscalement) cachent 3 milliards $. Le trésor public perd chaque année jusqu’à 3 milliards $ en impôt impayé à cause de riches canadiens qui cachent des revenus dans des paradis fiscaux » (Le Journal de Montréal, 28 juin 2018). Et celle-ci : « Les entreprises canadiennes ont envoyé en 2016, 231 milliards $ dans les paradis fiscaux qui viennent au 2e rang juste derrière les États-Unis comme lieu d’investissement » (Le Journal de Montréal, 19 mai 2017). Je suppose de l’évasion fiscale pratiquée par la secte privilégiée relève des « lois naturelles » du marché? Il n’y a rien à faire contre ça, c’est naturel.

La question qui tue

Si on ne peut supposément pas hausser l’impôt des mieux nantis afin d’avoir des services publics digne de ce nom, qui alors peut-on taxer et qui devra payer en lieu et place? Quels sont ceux qui n’ont pas la « flexibilité » comme le dit le journaliste Bérubé? Et peut-être serait-il mieux, comme le préconisent le CD Howe Institute et le patronat, de privatiser nos services publics et nos instruments collectifs afin de ne pas augmenter les impôts? Ainsi, on paierait moins d’impôts et de taxes aux gouvernements, mais plutôt aux entreprises privées opérant dans la santé, l’éducation, le transport collectif, l’eau, les garderies, les autoroutes et les points, etc. La santé, l’éducation et autres ne seraient plus considérées comme des services publics à offrir à tous, mais seraient dorénavant considérées comme des marchandises et des services à livrer aux opportunistes du marché. Tiens, ça me fait penser au président de Revenu Québec, Jean St-Gelais qui, en 2012, faisait la leçon et la morale au peuple : « Québec doit éduquer les contribuables s’il veut éviter le sort de la Grèce » (La Presse, 17 avril 2012). On sort encore les épouvantails. Tant qu’à y être, pourrait-on aussi « éduquer » les mieux nantis à leurs responsabilités civiles et fiscales et les inciter à être moins « flexibles » fiscalement?

Il ne faut pas irriter les créateurs de richesse : du déjà vu

Le journaliste Bérubé n’est pas très original, car en 2015 son confrère de La Presse, l’éminent chroniqueur Alain Dubuc, faisait lui aussi référence à une autre étude blindée du CD Howe Institute, portant sur le même thème de la taxation des gras dur et répétait les mêmes faussetés et inepties : « L’art de taxer les riches » (La Presse, 9 décembre 2015). Une autre étude empirique et non biaisée du CD Howe Institute? Pour Alain Dubuc, le patronat et sa milice, l’art de taxer les riches c’est de taxer les classes moyennes et ordinaires.

Donc, le FMI, l’OCDE, l’ONU et Obama errent?

C’est drôle, mais en 2017, le Fonds monétaire international (FMI), qui est loin d’être à gauche, recommandait ceci : « On devrait augmenter les impôts des plus riches, estime le FMI » (Le Devoir, 12 octobre 2017). Il faudrait que le CD Howe et mes amis Bérubé et Dubuc fassent la leçon au FMI en lui disant que cela n’est pas correct. Et en 2013 que vois-je? « Taxez les riches, dit le FMI » (Le Devoir, 10 octobre 2013). Le FMI doit avoir tout faux et le CD Howe tout vrai, en tout cas si on se fie sur l’implacable logique fiscale véhiculée par certains.

Ah ben : « L’ONU veut taxer les super-riches » et « OCDE : les Américains les mieux nantis devraient payer plus d’impôts » (La Presse, 6 juillet 2012 et Le Devoir, 27 juin 2012). Même la Banque TD s’en mêle : « Le Canada doit agir contre la montée des inégalités, dit la TD. La fiscalité canadienne gagnerait à être plus progressive » (Le Devoir, 25 novembre 2014). Fiscalité plus « progressive » à la sauce idéologique du CD Howe et de ses disciples médiatiques du genre baisser l’impôt des riches et augmenter ceux des autres. Les libéraux et les caquistes nous le disent : les inégalités économiques sont indispensables, car elles relèvent des « lois » naturelles du marché. Vouloir les réduire va empirer les choses.

Oui Barack Obama était un communiste et même un marxiste, car, imaginez-vous donc, il voulait imposer davantage les riches (La Presse, 19 janvier 2015) et s’attaquer aux inégalités (Le Devoir, 21 janvier 2015). Un vrai fou, quoi! Trêve de plaisanterie pour finir. Moi je n’en reviens tout simplement pas de voir des représentants de cette belle profession journalistique se comporter en agents au service de la classe dominante afin d’intoxiquer les gens et de les amener à se résigner et à se soumettre à l’agenda et aux diktats des puissants.