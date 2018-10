Impact : prêt à tout pour rester dans la course

Cette phrase a été répétée à plusieurs reprises dans les dernières semaines: l’Impact de Montréal n’a plus droit à l’erreur, il se doit de gagner ses trois derniers matchs de la saison pour toujours aspirer aux éliminatoires.

Pour ce faire, la troupe de Rémi Garde devra avoir le dessus sur le Crew de Columbus, le Toronto FC et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

La tâche est possible, mais Rémi Garde l’a expliqué fermement à ses joueurs, une défaite contre le Crew serait synonyme d’élimination.

Présentement quatrième dans l’Est, le Crew de Columbus arrive à Montréal sans pression, puisque l’équipe est pratiquement déjà qualifiée pour le tournoi d’après-saison.

«C’est une équipe qui n’a rien à perdre, ils peuvent venir ici et s’amuser et jouer sans stress, a expliqué le milieu de terrain Samuel Piette, vendredi, à la veille du match crucial. C’est une formation prenable, on a déjà battu des clubs plus forts au Stade Saputo cette année.»

Le Bleu-Blanc-Noir devra être méfiant face aux joueurs vedettes du Crew, l’Argentin Federico Higuain et l’attaquant Gyasi Zardes, qui ont connu beaucoup de succès face à l’Impact lorsque les deux équipes se sont affrontées en début de calendrier régulier.

«Il va falloir surveiller Higuain, tout passe par lui, c’est l’un des meilleurs joueurs dans la ligue, a affirmé Piette. C’est un numéro 10 qui peut se faire menaçant dans la surface et peut même réaliser de beaux jeux défensifs pour ensuite relancer l’attaque.»

Du côté du joueur vedette du onze montréalais, Ignacio Piatti, son cas pour participer au match de samedi demeure incertain, lui qui s’est blessé lors du dernier match contre D.C. United.