Indonésie: l’ONU cherche 50,5 millions de dollars pour des «secours immédiats»

L’ONU est à la recherche de 50,5 millions de dollars pour mettre en oeuvre un plan d’«activités de secours immédiat» élaboré avec les autorités indonésiennes, selon un communiqué publié vendredi à New York.

Une semaine après les séisme et tsunami dévastateurs en Indonésie, l’équipe de coordination humanitaire de l’ONU dans le pays (Humanitarian Country Team) a défini des priorités pour soutenir les efforts du gouvernement, précise le communiqué de l’ONU.

Il s’agit de venir en aide à 191 000 personnes au cours des trois prochains mois. La double catastrophe a provoqué des dégâts à 65 000 habitations, dont 10 000 ont été complétement détruites par le tsunami et 15 000 endommagées par le séisme, indique le texte.

«Une semaine après le désastre, les besoins sont désormais clairs. Les victimes nécessitent des abris, un accès à de l’eau saine, à des soins de santé et à une aide psychologique. Les fonds recherchés via le plan permettront à la communauté humanitaire internationale de produire un meilleur soutien au gouvernement et aux organisations locales», estime la responsable de l’ONU en Indonésie, Anita Nirody, citée dans le communiqué.

Sept jours après la catastrophe meurtrière qui a dévasté la région de Palu, localité de 350 000 habitants sur la côte ouest de l’île des Célèbes, le bilan n’en finit pas de monter. Le dernier chiffre publié vendredi par les autorités fait état de 1571 morts dus au séisme de magnitude 7,5, suivi d’une vague meurtrière.