La fin des sondages?

Les sondeurs ont une solide réflexion à faire et ils le savent. Mais le silence qui enrobe cette réalité ne m’étonne pas. Firmes de sondages et entreprises de presse marchent main dans la main depuis qu’on a compris que les sondages d’opinion attirent l’attention du public.

Quand je dirigeais des magazines, combien de fois ai-je entendu, et même dit : « Si tu n’as pas de sujet de couverture ce mois-ci, fais un sondage. » Sur le sexe, préférablement...

Les sondages électoraux sont essentiels à la démocratie. Les interdire serait catastrophique. Imaginons un instant que seuls des intérêts occultes auraient le droit de sonder dans le secret la population sur ses intentions de vote dans le but d’orienter la prise de décision en affaires. Manipuler un titre boursier, par exemple.

La prêtresse des sondages au Québec, la sociologue de l’Université de Montréal Claire Durand, rappelle dans son blogue que ce n’est pas la première fois qu’il y a un écart historique entre les sondages et le vote populaire au Canada. C’est arrivé en Colombie-Britannique en 2013 et en Alberta en 2012.

J’ai aussi été frappée par le nombre de reportages, d’articles et de chroniques portant sur les résultats de sondages. J’ai eu l’impression – et j’en suis – que nous parlions plus de cela que des programmes des partis. C’est ce que j’appelle du journalisme spéculatif.