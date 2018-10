La Pyramide de Sainte-Foy en mode rose

Le 11 octobre prochain, plusieurs restaurateurs et commerçants participeront à la campagne Québec ville en rose en offrant un pourcentage des recettes obtenues à la vente de leurs produits à la Fondation du CHU de Québec au profit du Centre des maladies du sein. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en vous rendant notamment Chez Victor, à La Serre, chez Topla!, à la Centrale Bergham, au Shaker, chez Tartare Station, au Café Bar Le Plywood et chez T&B’s restaurant ouest-africain? À cette occasion, les porteuses de lumière média Julie Couture, journaliste à TVA Québec, et Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal de Québec, seront sur place pour rencontrer les gens. Contribuer à la campagne Rose Pyramide.

Photo courtoisie