La voie du succès pour les Carabins

Danny Maciocia identifie deux aspects déterminants dans les chances de succès des Carabins de l’Université de Montréal lorsqu’ils fouleront le terrain du PEPS, dimanche, face au Rouge et Or de l’Université Laval.

« On doit éliminer les revirements et ça presse », a débité le pilote des Bleus.

« Ce n’est pas négociable. Dans la défaite de 12-7, nous avons lancé deux interceptions qui ont donné six points au Rouge et Or. On se cherchera des problèmes si on donne un court terrain à Hugo Richard. À la Coupe Dunsmore, l’an dernier, on avait également lancé deux interceptions que Laval avait récupérées à notre ligne de 6 et de 20 respectivement. Malgré l’une de nos meilleures performances défensives de l’année, on avait perdu [25-22]. »

« Le match contre Laval cette année est le seul où nous n’avons pas provoqué de revirement, de poursuivre Maciocia. Je ne m’attends pas qu’on réussisse cinq ou six interceptions, mais ça va nous aider si on peut leur enlever une ou deux possessions et offrir un court terrain à notre quart-arrière. »

Bien débuter

Le premier quart est crucial aux yeux de Maciocia. « La façon dont nous allons gérer le premier quart va nous donner une bonne idée comment va se passer notre journée. On ne peut pas se permettre de se retrouver deux touchés en retard en partant. On doit connaître un bon départ. »

La présence d’un quart-arrière de deuxième année en Dimitri Morand combinée aux blessures des receveurs Louis-Mathieu Normandin, Guillaume Paquet et Kevin Caya a incité les Bleus à modifier leur identité offensive.

« On doit s’adapter à notre personnel, a expliqué Maciocia. Nous avons établi les joueurs qui ont besoin de toucher souvent au ballon. Je suis satisfait de notre ligne offensive depuis un mois. Nous étions à la recherche de réponses en début de saison et nous sommes mieux situés que lors du premier match contre Laval. »

« Malgré tout, donner le ballon 40 fois à notre porteur n’est pas une recette pour obtenir la victoire, d’ajouter Maciocia. On devra s’imposer au sol, mais aussi donner du temps à notre quart-arrière qui est beaucoup plus à l’aise dans le système. On a besoin d’une attaque équilibrée. C’est certain que le retour d’un joueur de la trempe de Louis-Mathieu Normandin peut seulement nous aider. »

Transformation

La défensive présente un nouveau visage. « On a changé 80 pour cent de nos schémas défensifs, a affirmé Maciocia. Pendant la saison morte, on a rencontré des gens dans la LCF et aux États-Unis pour tenter de déterminer comment on pouvait aller chercher plus d’interceptions et offrir un terrain court à notre offensive.

Ils nous ont aidés énormément. On jouait bien en 1er essai et en 2e essai et court, mais on était moyen en 2e et long. Nos nouveaux concepts permettent de bouger du monde dès que le ballon lève. Pour la même couverture, on peut avoir six ou sept formations et du personnel différent. »