Le CH à l’image des Golden Knights

Pendant plusieurs moments, mercredi, alors que le Canadien bourdonnait dans le territoire des Maple Leafs de Toronto, cette puissante équipe à qui plusieurs concèdent la coupe Stanley, j’ai cru revivre les événements du printemps dernier.

J’ai eu l’impression que les Golden Knights de Vegas avaient changé d’uniforme.

Ne trouvez-vous pas que le rythme était enlevant ? Que le CH luttait avec l’énergie du désespoir. À égalité numérique, il ne souffrait d’aucun complexe, bien au contraire, il dictait le tempo du match, un tempo auquel les Leafs avaient un mal fou à s’adapter.

Max Domi était-il le William Karlsson du Canadien ? Jesperi Kotkaniemi avait-il endossé l’uniforme du nouveau venu Paul Statsny ?

Carey Price a multiplié les arrêts importants comme l’a fait si souvent Marc-André Fleury l’hiver dernier.

Que disait-on des Golden Knights ?

Qu’ils sont vaillants, charriés par un désir de vaincre alimenté par la vengeance de démontrer qu’eux, les « oubliés » des autres formations, avaient de la fierté, et aussi un certain talent. On les trouvait cool.

Une saison à faire oublier

Il faut croire que les joueurs du Canadien ont sauté sur la patinoire avec l’idée de faire oublier les événements de la dernière saison. Qu’ils avaient des choses à se faire pardonner et surtout des choses à prouver. Et pour y parvenir, ils n’ont pas étudié plusieurs solutions. Ne fallait-il pas démontrer avant tout qu’une équipe se traduit très souvent par un groupe d’individus tirant dans la même direction ? Ne fallait-il pas, à la lumière des commentaires entendus depuis avril dernier, purifier le vestiaire ? N’était-ce pas le premier objectif ? À voir cette formation se démener devant un géant de l’Association de l’Est, il y a tout lieu de croire que ceux qui ne suivront pas devront libérer la place.

Vous allez me dire qu’il ne faut pas s’emballer et qu’un match ne fait pas une saison. Je cautionne.

Mais force est de reconnaître que toute comparaison avec l’an dernier, c’est comme le jour et la nuit. À la suite des changements apportés au cours des dernières semaines, l’arrivée de Domi, impressionnant, l’entrée de Kotkaniemi, qui a tenu son bout, l’implication de Mike Reilly à la ligne bleue, les décideurs semblent avoir trouvé les effectifs pour appliquer un système qui leur permet de mieux s’exprimer. Un système qui convient à tout un chacun, un système — comme le disait Andrew Shaw, qui a effectué un retour remarqué — qui a rapidement été acheté par les joueurs.

Système sur mesure

Le système invite les patineurs à un engagement de tous les instants.

Comme ç’a été le cas avec les Golden Knights l’an dernier.

Cette équipe d’expansion a su se démarquer par son dévouement et par l’effort au travail. Elle n’avait pas le talent des meilleures formations de la ligue, mais elle a surpris par cette détermination à aller jusqu’au bout de ses forces.

Si l’exemple fourni par les Golden Knights est un modèle à suivre, c’est déjà intéressant. Mais attention, le jeu des comparaisons s’arrête là.

Parce que relativement au dénouement de fin de saison, c’est une tout autre histoire. Le Tricolore n’est pas une équipe d’expansion. Il a éprouvé de sérieux ennuis, l’an dernier et a plusieurs obstacles à contourner. Pendant plusieurs décennies, il avait habitué son public à l’excellence. Mais ça fait 25 ans qu’il accumule les ratés.

S’améliorer

Les Golden Knights disputaient leur première saison en 2017-2018. Les attentes étaient peu élevées. Chez le Canadien, on ne sait pas à quoi s’attendre. Mais si le match de mercredi est un indice, au moins, la saison aura un sens.

Ce que les partisans de l’équipe souhaitent, ce sont des performances comme celle contre les Maple Leafs. Ils n’accepteront pas les demi-mesures. On comprend très bien que cette équipe n’a pas les effectifs pour coiffer les meilleures formations de l’Est. Mais c’est une formation qui, on l’espère, ne baissera pas les bras dans l’adversité. Qui compétitionnera chaque soir.

Elle a connu un départ encourageant, résultat d’un effort constant, d’une belle détermination.

Après tout, qu’a-t-elle à perdre ? Rien du tout. Elle ne peut que s’améliorer... en offrant une performance comparable à celle de mercredi.

Il a raison, mais il a tort

Si vous avez vu les images du combat que Brad Marchand a livré contre Lars Eller mercredi, ce n’était pas chic.

Rappelons les faits. Les Capitals menaient 6 à 0 en troisième période quand Eller a déjoué Jaroslav Halak pour porter la marque à 7 à 0.

Jusque là, pas de problème. Les Bruins sont pitoyables et les Capitals s’amusent comme c’est pas possible. Sauf qu’Eller a oublié qu’on doit toujours respecter son rival, peu importe le pointage. À 7 à 0, il peut célébrer, mais pas devant le banc des Bruins. C’est pourtant ce qu’il a fait.

Marchand n’a pas apprécié. Pas plus que les autres joueurs des Bruins. Ils sont des athlètes fiers et quand on connaît une soirée aussi humiliante, le client n’a pas besoin d’en ajouter.

Respect

Je n’ai rien contre les célébrations. La nouvelle génération d’athlètes s’exprime avec un enthousiasme débordant, c’est correct. Cependant, même si on a changé la façon de célébrer, même si on veut bien y ajouter plus de couleur, il y a un aspect qui n’a pas changé au fil des ans et qui ne changera jamais, même dans la compétition la plus féroce.

C’est le respect.

Marchand, c’est bien connu, est un joueur qui ne contrôle pas toujours ses émotions. Après la célébration d’Eller, il a voulu faire connaître ses états d’âme et ceux de ses coéquipiers. Curieusement, à un certain moment, il s’est retrouvé sur la patinoire alors qu’Eller y était.

Il n’en fallait pas plus pour qu’il engage le combat. Un face-à-face à sens unique avec le visage d’Eller comme punching bag.

Marchand avait raison de répliquer au geste d’Eller, mais il a eu tort d’utiliser la violence.