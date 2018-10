Le Crew, c’est Higuain et Zardes

On ne peut pas parler du Crew de Columbus sans penser à Federico Higuain, le patron de l’attaque de l’Ohio depuis plusieurs années.

Mais l’Argentin n’est pas seul. Il compte sur le retour de Justin Meram, revenu d’un séjour désastreux à Orlando. Et il y a Gyasi Zardes, qui a fait bouger les cordages à 18 reprises, un sommet personnel qu’il avait aussi atteint en 2014 avec le Galaxy de Los Angeles.

« C’est une équipe équilibrée. Les latéraux participent beaucoup. Higuain et Meram sont capables de revenir entre les lignes », a insisté Rémi Garde.

« Gregg est un très bon entraîneur, a affirmé le défenseur finlandais. Ils font du bon travail là-bas. Gregg est exigeant et organisé. Ils ont développé une identité de jeu qui leur est propre. »

« On a eu une bonne deuxième mi-temps là-bas, on aurait pu aller chercher un point, voire gagner. C’est une équipe prenable, surtout à la maison, où on a battu de meilleures équipes qu’eux. »