Le PLQ derrière QS dans 43 comtés

Le Parti libéral est devenu un « tiers parti » chez les francophones et a terminé derrière Québec solidaire dans 43 circonscriptions lors de l’élection historique de lundi.

« Ça en dit long. Québec solidaire est un parti émergent qui avait, avant la campagne électorale, autour de 8 % d’appuis. De se retrouver derrière eux dans un si grand nombre de comtés, ça en dit long », dit Jean-Herman Guay, politologue et professeur à l’Université de Sherbrooke.

Le PLQ a subi l’une de ses pires dégelées électorales de ses 150 ans d’histoire. Il a disparu de l’Abitibi, de la Mauricie, de l’Estrie et des Laurentides. Il ne lui reste que 3 circonscriptions sur 22 en Montérégie. À Québec, il n’a qu’un seul représentant.

« C’est un tiers parti dans les comtés francophones », note le politologue Éric Montigny, professeur à l’Université Laval. Les données compilées par Le Journal sont selon lui « frappantes et parlantes ».

C’est sans compter le financement étatique, basé sur le nombre de votes reçus. Entre 2014 et 2018, le PLQ a perdu près de 800 000 voix.

Cet affaissement démontre, selon M. Montigny, que le PLQ est en « crise » et qu’il y a eu un réalignement. « C’est pas juste une question d’usure, il y a eu un changement structurel », note-t-il.

« C’est un éclatement du nivelage oui-non référendaire. Ce ne sont plus les mêmes lignes de fractures. Elles sont maintenant linguistiques, entre la gauche et la droite, entre le multiculturalisme et le nationalisme, par exemple », a-t-il dit.