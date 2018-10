Le Silver Spirit au port de Québec

Le Silver Spirit, dernière nouveauté du croisiériste Silversea, est arrivé hier au port de Québec. En mars 2018, le navire a été mis en cale sèche en Italie où il a été littéralement coupé en 2 grâce à un remarquable exploit d’ingénierie permettant aux constructeurs de le rallonger de 49 pieds puis de le remettre à neuf, en en faisant l’un des navires de croisière les plus luxueux qui sillonnent l’océan. Avec sa capacité d’accueil de 608 passagers et son équipage de plus de 400 membres, il s’agit d’un des vaisseaux les plus impressionnants à accoster chez nous. Pleins feux l’a visité. Un navire de rêve à voir à l’émission de samedi. Pour voir une vidéo de sa spectaculaire métamorphose, cliquez ici.