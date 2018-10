Voici la coiffure d’automne à adopter selon votre signe astrologique

En manque d’inspiration capillaire? Ne cherchez plus, voici la coiffure à adopter cet automne selon votre signe astrologique.

Bélier: Une coiffure à faible entretien

Parce que les filles Bélier sont tellement occupées à conquérir le monde qu'elles ont besoin d’une coiffure facile à réaliser, exactement comme les vagues naturelles de Lili Reinhart.

Taureau: Les deux mèches à l’avant

On est concept ou on ne l’est pas: le taureau a deux cornes, alors votre coiffure aussi! On sort tout simplement deux mèches de notre couette et le tour est joué.

Gémeaux: La demi-couette

Les Gémeaux indécis, qui ne peuvent pas choisir entre remonter leurs cheveux ou les laisser lousses, ont enfin une solution: la demi-couette comme celle de Vanessa Morgan.

Cancer: La queue de cheval longue

Non seulement Ariana Grande est Cancer, mais sa queue de cheval iconique représente tout à fait leur personnalité impatiente qui n’a pas le temps d’avoir de cheveux dans le visage.

Lion: La crinière naturelle

À l’image de l’animal qui représente ce signe, on adopte les boucles naturelles et le volume au maximum comme Yara Shahidi.

Vierge: Le chignon propre

Quand on ne veut pas attirer l’attention comme les Vierge, le chignon soigné est l'option parfaite.

Balance: Les Space Buns (deux chignons)

Puisque les Balance se soucient de l’équilibre, elles ne peuvent pas avoir une coiffure asymétrique. Les deux chignons de Millie Bobby Brown sont donc parfaits!

Scorpion: La tresse sexy

Les filles Scorpion ont toutes un côté sexy, alors elles ont besoin d’une chevelure à leur image. Une longue tresse comme celle de Zendaya, ça dit: «attention, je suis dangereuse».

Sagittaire: La queue de cheval originale

Les Sagittaire sont curieuses et intelligentes, elles n’ont pas peur de relever des défis. C’est pourquoi cette couette avec une twist est parfaite: classy, mais originale!

Capricorne: Une coiffure super structurée

La discipline et le contrôle de soi des Capricorne sont inégalés. Quand elles se fixent un but, elles sont capables de le suivre sans être déconcentrées, alors on porte un chignon serré comme leur focus.

Verseau: Une couleur qui sort de l’ordinaire

Quoi de mieux pour exprimer la marginalité des Verseau qu’une couleur de cheveux différente. Bleu, gris ou rose gold: pourquoi pas!

Poisson: Un détail artistique

Le romantisme et le côté créatif des Poisson font qu’elles peuvent faire preuve d’originalité dans leurs coiffures. On opte donc pour un accessoire comme la belle boucle d’Emma Stone!



