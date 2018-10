Les finances et les minorités

Le discours d’adieu de Philippe Couillard a démontré à quel point son legs politique est concentré sur deux éléments chers à ses yeux : la gestion serrée des finances publiques ayant permis de dégager des marges de manœuvre, et la défense sans réserve des droits des minorités.

Sa plus mémorable accusation à l’endroit de François Legault étant celle de « souffler sur les braises de l’intolérance ».

Pourtant, même dans la famille libérale, certains admettent qu’il y a là une des raisons expliquant la « déconnexion » entre le PLQ et l’électorat francophone.

« Je comprends ses valeurs, je suis partisan de cette ouverture et de cette diversité, mais on a manqué d’équilibre dans notre façon de parler, dans notre discours, et ça nous a nui », a par exemple confié un candidat libéral.