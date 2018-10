Les Remparts réveillent les Foreurs

VAL-D’OR | Nicolas Ouellet a tranché avec 2 min 38 s à faire à la période de prolongation pour permettre aux Foreurs de Val-d’Or de vaincre les Remparts de Québec au compte de 3-2 et ainsi mettre fin à une séquence de 23 défaites de suite, vendredi au Centre Air Creebec.

Elle venait également de perdre ses six premiers matchs de la saison actuelle.

« Je ne suis pas capable de dire que je suis content de notre match, a mentionné Patrick Roy après la rencontre. J’ai trouvé qu’on a travaillé fort, mais pas toujours bien. On dit beaucoup des Remparts qu’ils sont agressifs sur la rondelle, mais il faut qu’on le fasse de la bonne manière. J’ai trouvé à certaines reprises qu’on courait partout. Je ne veux pas qu’on devienne la saveur du mois », a mentionné Roy qui avait conseillé à ses troupiers d’éviter les excès de confiance avant la rencontre, surtout après des victoires face à Drummondville et Halifax.

Avec Julien Tessier au cachot pour avoir accroché, Olivier Mathieu a poussé un retour de lancer de Christian Huntley derrière Jonathan Lemieux pour inscrire son deuxième de la saison et donner les devants aux Remparts.

Toujours en quête d’une première victoire, les Foreurs ont été plus convaincants que les Remparts lors du second tiers.

Ils ont dirigé 10 lancers sur le filet de Dereck Baribeau, contre six pour les Diables rouges sur celui de jonathan Lemieux, pour inscrire deux buts sans réplique.

En avantage numérique, Yan Dion a tout d’abord créé l’égalité avec un but qui a nécessité la reprise vidéo, puis Julien Tessier en a fait de même avant la fin de l’engagement.

« On les a laissés revenir dans le match. Je pense que si on avait joué soixante minutes comme en première, le résultat aurait été différent. On sort tout de même avec un point », a analysé Benjamin Gagné après la rencontre.