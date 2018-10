L’héritage de Couillard

Le bilan du premier ministre sortant est loin d’être mauvais. Les finances publiques sont en santé, le taux de chômage a atteint un plancher record, l’économie roule à plein régime... Bref, le Québec se porte bien. Évidemment, il y aura toujours lieu de critiquer la manière avec laquelle le gouvernement s’y est pris pour redresser la situation. Comme plusieurs, j’aurais préféré plus d’audace et d’ingéniosité. Exploiter davantage nos ressources tout en étant responsables. Couper dans le gaspillage plutôt que de restreindre à l’excès la hausse des dépenses.

Il n’en demeure pas moins que Couillard et sa bande avaient remis la maison en ordre et s’apprêtaient maintenant à réinvestir massivement dans diverses sphères, dont l’éducation et la santé, pour maintenir et peut-être même accroître­­­ cet élan.