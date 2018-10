L’immense prise de risque de DAZN

CHICAGO | Au cours des dernières années, plusieurs hommes ont tenté de faire revivre la boxe au moyen des réseaux de télévision. Par exemple, Al Haymon et sa série Premier Boxing Champions (PBC) ont essuyé un échec cuisant malgré un investissement de 500 millions $. C’est maintenant au tour du site de diffusion en continu DAZN et du promoteur Eddie Hearn de tenter leur chance dans ce marché.

« Je dois reconnaître que c’est difficile et on sent que plusieurs personnes ne veulent pas qu’on réussisse, a souligné Eddie Hearn. Personne ne veut de nous aux États-Unis. On prend cela comme un défi et on aime cela en relever. »