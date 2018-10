Max Muncy et Hyun-Jin Ryu se chargent des Braves

Muncy a expulsé la balle hors des limites du terrain en deuxième manche, alors que Joc Pederson et Justin Turner étaient sur les sentiers.

Hyun-Jin Ryu (1-0) a connu un fort match au monticule pour la formation californienne. En sept manches de travail, le lanceur de 31 ans n’a alloué que quatre coups sûrs en plus de retirer huit frappeurs au bâton.

Les releveurs Caleb Ferguson, Alex Wood et Dylan Floro ont terminé le travail.

La soirée a été beaucoup plus difficile pour le partant des Braves Mike Foltynewicz (0-1), qui a accordé quatre points, trois coups sûrs et autant de buts sur balles en deux manches sur la butte. Les releveurs Brad Brach et Chad Sobotka ont concédé les autres points aux Dodgers.