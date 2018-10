Nouveau médicament pour traiter la SLA

Le médicament, appelé Radicava, n’enraie pas la SLA, mais permettra de ralentir sa progression de 33 %, indique le Dr Rami Massie, qui traite plusieurs personnes atteintes à l’Institut et hôpital neurologique de Montréal.

« Ça donne plus de temps aux patients pour être fonctionnels. Pour utiliser leurs bras et leurs jambes », explique-t-il.

Déjà disponible au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis, le médicament pourra désormais être utilisé chez nous, pour les patients « en début de maladie », soit dans les deux années suivant l’apparition des premiers symptômes.

« Ce serait une conclusion logique, mais on ne sait pas si ça va continuer de ralentir la progression au fur et à mesure que la maladie va progresser », mentionne le médecin. L’espérance de vie varie entre deux et cinq ans suivant le diagnostic.