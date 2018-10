On connaît enfin la puissance et la capacité de remorquage du Ford Ranger 2019

Ford vient d’annoncer un peu d’information technique concernant sa camionnette Ranger qui sera disponible sur le marché nord-américain plus tard cette année. Et on vante déjà des capacités plus élevées de celles de la concurrence.

À lire aussi: [EN VIDÉO] Ford nous fait languir avec une vidéo du prochain Ranger Raptor

Le Ford Ranger 2019, de taille intermédiaire, sera équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres produisant 270 chevaux et un couple de 310 livres-pied, assorti d’une boîte automatique à 10 rapports. C’est un couple plus généreux que ce que l’on retrouve chez la concurrence munie de moteurs à essence, et de moteurs V6 de surcroît. Concurrence qui comprend les Chevrolet Colorado et GMC Canyon, Honda Ridgeline, Nissan Frontier et Toyota Tacoma.

Le Ranger disposera aussi d’une capacité de chargement maximale de 844 kilogrammes (1 860 livres), soit plus que chez la concurrence également. De plus, lorsqu’équipé d’un ensemble remorquage et d’un système de commande de freins de remorque, il peut tirer une charge allant jusqu’à 3 402 kg (7 500 lb).

Les seules camionnettes dans ce segment pouvant toujours se vanter de leurs chiffres, ce sont les Colorado et Canyon munies de leur quatre cylindres turbodiesel de 2,8 litres, qui profitent d’un couple de 369 livres-pied et d’une capacité de remorquage maximale de 3 493 kg (7 700 lb).

Le Ford Ranger 2018 devrait être mis en vente à la fin de 2018, ou tôt en 2019. Il sera disponible avec un choix de rouages 4x2 et 4x4, des configurations SuperCab et SuperCrew ainsi que de trois déclinaisons (XL, XLT et Lariat) et un ensemble hors route FX4. Un Ranger Raptor est commercialisé ailleurs dans le monde, mais il n’a pas encore été confirmé pour les marchés du Canada et des États-Unis.