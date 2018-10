Pas les débuts espérés pour Max Pacioretty

L’ancien capitaine des Canadiens de Montréal Max Pacioretty n’a pas connu les débuts espérés avec les Golden Knights. La formation du Nevada a essuyé une défaite 5-2 face aux Flyers de Philadelphie lors de son match d’ouverture locale, jeudi soir, au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Pacioretty a été blanchi de la feuille de pointage et a présenté un différentiel de -1. L’attaquant américain a décoché un tir et écopé de quatre minutes de pénalité en 16 min 19 s de jeu. Il a aussi servi cinq mises en échec.

Du côté des visiteurs, Wayne Simmonds s’est signalé avec un doublé et le défenseur Robert Hagg a amassé un but et une mention d’aide. Scott Laughton a aussi touché la cible pour les Flyers. Jakub Voracek s'est quant à lui fait complice sur deux buts des siens.

Marc-André Fleury a connu une sortie difficile devant le filet des Golden Knights, lui qui a été remplacé par Malcolm Subban au cours de la deuxième période. Le Québécois a été battu par cinq des 16 lancers en sa direction. À l’autre bout de la patinoire, Brian Elliott a repoussé 23 des 25 tirs en sa direction pour empocher la victoire.

Jonathan Marchessault a ouvert les hostilités pour la formation locale en première période. Le match a ensuite été l’affaire des Flyers, qui ont inscrit cinq buts sans réplique.

Pierre-Édouard Bellemarre a marqué le deuxième but des Golden Knights lors de la troisième période.