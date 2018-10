[PHOTOS] Passation des pouvoirs: Couillard laisse «les finances publiques en ordre», se réjouit Legault

Le premier ministre sortant Philippe Couillard laisse «les finances publiques en ordre», a convenu François Legault, vendredi, lors de la traditionnelle rencontre de passation des pouvoirs.

La poignée de main protocolaire de la passation du pouvoir entre Philippe Couillard et François Legault #assnat #polqc pic.twitter.com/OTOLee0nyi — Geneviève Lajoie (@GLajoieJDQ) 5 octobre 2018

«Il laisse la maison en ordre, les finances publiques en ordre, il n’y aura pas de surprise, s’est réjoui le premier ministre désigné, à l’occasion du protocolaire face-à-face. Malgré les différends, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent».

Philippe Couillard, qui quitte la vie politique, a tenu à préciser qu’il y avait tout de même «quelques petits sujets de désagrément (entre les deux formations politiques), mais on ne les touchera pas aujourd’hui». Il a assuré à son successeur qu’il fera tout en son pouvoir pour rendre la transition entre les deux gouvernements «la plus facile possible».

Couillard ne jouera pas à la belle-mère

M. Couillard a également promis de ne pas jouer à la «belle-mère». «C’est fini pour moi cette période-là et puis, moi, je vais me tenir loin de la scène politique au cours des prochaines années. Tu n’as pas à craindre de me voir critiquer tes actions, a-t-il dit. Pour moi, c’est important, quand la page est tournée, elle l’est, les citoyens ont indiqué leur volonté».