Pièges à ours pour François Legault

Or, la diversité des partis ne permet plus d’obtenir des scores de 60 %. QS souhaite une réforme profonde du système électoral, qui ne sera pas la réforme qu’avait promise François Legault­­­. L’ex-dirigeante de QS, avec sa vision idéologique, exige du premier ministre désigné « un projet collectif qui nous tire en avant », alors que le projet économique des solidaires, adeptes du contrôle de l’État, ferait régresser le Québec et l’entraînerait dans le chaos.

Michael Fortier, le prêchi-prêcha, conseille au premier ministre désigné de s’enquérir des compétences des personnes qu’il nommera et lui conseille aussi de « protéger les nouveaux ministres qui trébucheront ». On croit aussi rêver lorsqu’il demande à François Legault de nous épargner « l’arrogance et la suffisance des gouvernements majoritaires ». On se pince quand on lit pareilles inepties. Et quand on constate le mépris de ce représentant d’une élite au-dessus du petit peuple. Et dire qu’on croyait s’être débarrassés des curés qui sermonnaient leurs ouailles du haut de leur chaire.