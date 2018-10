Quatre perquisitions et cinq arrestations au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY - Quatre perquisitions menées par l'Escouade régionale mixte au Saguenay-Lac-Saint-Jean jeudi ont permis de procéder à l’arrestation de cinq personnes, dont un récidiviste, Guy Lepage, 40 ans.

Lors de l'opération, les agents ont retrouvé 120 grammes de cocaïne à sa résidence de la rue Sainte-Marie Nord, à Chicoutimi, et dans son véhicule, en plus de saisir une somme en argent totalisant 5700 $. Lepage fait maintenant face à trois chefs, dont possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, et recel d’argent.

Il a plaidé non coupable et a pu reprendre sa liberté, moyennant une caution monétaire, provenant d'un proche, notamment.

Au même moment, une femme de 32 ans a été arrêtée et comparaitra plus tard.

Cette frappe a ensuite mené la SQ à Roberval. La police a mis la main au collet de deux hommes et une femme, en plus de saisir 50 grammes de cocaïne et 1000 $ en argent.

Lepage est le même homme qui a été accusé relativement à un accident très grave survenu en août 2016, coin Sainte-Anne et Université, à Chicoutimi. Quatre véhicules avaient été impliqués. Un homme avait subi des blessures sérieuses. Lepage doit d'ailleurs subir son procès le 6 décembre à la suite de cette collision, sous une accusation de conduite dangereuse causant des lésions.

Ce n'est pas la première fois non plus que le Chicoutimien se retrouve au tribunal dans une affaire de stupéfiants. En 2012, il avait été arrêté chez lui et la police avait alors saisi, entre autres, du cannabis, des capsules de métamphétamines et de l'ecstasy.

Il avait été condamné à 18 mois avec sursis, mais avec sa nouvelle arrestation, le ministère public compte demander une peine minimale pour cette récidive présumée en matière de stupéfiants.

La police a aussi saisi du matériel servant au trafic et une camionnette.