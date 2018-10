À Québec, avec l’arrivée du mois d’octobre s’amorce la grande campagne Québec ville en rose dont les fonds vont à la Fondation du CHU de Québec au profit du Centre des maladies du sein. Pascale a assisté au cocktail de lancement mercredi. Elle s’est entretenue avec Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec, Dre Christine Desbiens, chirurgienne-oncologue au CHU de Québec-Université Laval et directrice médicale du Centre des maladies du sein du CHU de Québec, ainsi que M. Michel Dallaire, président et chef de la direction du Groupe Dallaire, président d’honneur du cocktail-bénéfice. Les entrevues ainsi qu’un coup d’œil sur quelques sites illuminés en rose pour la cause à voir à l’émission de samedi. À ne pas manquer également : les silos de G3 sur lesquels sont projets, tout au long d’octobre, les noms des 24 premiers porteurs de lumière inscrits cette année. Pour donner, s’informer et voir la carte des sites illuminés : quebecvilleenrose.ca.