Redécouvrir l’espagne

Saviez-vous que l’Espagne possède le plus grand vignoble mondial ? C’est bel et bien le cas, avec une surface de vignes plantées de presque un million d’hectares.

Malgré cette réalité, ce pays est le troisième plus important producteur de vins au monde derrière la France et l’Italie, qui, d’une année à l’autre, se partagent le premier et le deuxième rang. Cette réalité est due au fait que l’Espagne a beaucoup de très vieux vignobles moins productifs, particulièrement en Castille-La Mancha, région située au cœur du pays, juste au sud de Madrid.

On connaît l’Espagne pour ses vins de la Rioja, qui ont fait sa réputation, mais aussi pour ses rapports qualité-plaisir imbattables. Si ce pays a connu beaucoup de succès il y a quelques années avec des vins modernes quelques fois un peu trop boisés et pesants, nous assistons aujourd’hui à un renouveau avec des vins aux styles plus élégants et frais. Voici quelques suggestions qui vous permettront de découvrir ou redécouvrir le pays de Don Quichotte !

Godello, 2017, Gaba do Xil

Valdeorras : La région de Valdeorras se situe en Galice et produit des vins à base des cépages godello et mencia. En blanc, le godello réussit bien dans la partie plus continentale de l’Espagne verte. Je vous fais découvrir celui-ci chez Telmo Rodriguez. Producteur de talent et visionnaire qui a fait le choix de mettre en valeur les cépages autochtones du pays, il nous propose un vin aromatique avec une petite pointe d’herbe fraîche. Ça se boit à l’apéritif sans fatiguer le palais.

13,5 % Espagne | Vin blanc | 21,60 $ Produit cellier en quantité limitée | 1,9 g/l

Montsant, Cabirol, 2016

Azul y Garanza : Ce vin en dominance de grenache est un bel exemple du renouveau qui s’opère avec ce cépage. Originaire d’Espagne, ce dernier était omniprésent il y a 30 ans. Il a perdu du terrain dans les dernières années, mais curieusement n’a jamais été aussi bon. La région de Montsant est à quelques kilomètres de Barcelone. Dans l’ombre de l’appellation Priorat, elle offre des vins semblables à des prix imbattables. Ce vin issu de l’agriculture biologique est bien fruité, avec des tanins présents, mais sans être lourd ou capiteux. Ce sera un vin d’automne parfait pour les dernières grillades BBQ. Attention, ce produit a une distribution limitée.

14 % Espagne | Vin rouge | 17,85 $ | 2,2 g/l

Jumilla, Beau Bonhomme, 2016

Les vins Bonhomme : Voici un autre vin issu de l’agriculture biologique à un prix plus que sympathique. C’est sous la direction de Nathalie Bonhomme, Québécoise basée en Espagne, que les produits sont élaborés. Son enthousiasme contagieux et sa gentillesse en font une vigneronne à rencontrer. La région de Jumilla produit des vins à base de monastrell, appelé aussi mourvèdre en France. Le vin est simple, mais bien fait. Ses généreuses notes de fruits noirs et sa bouche racoleuse en font un vin facile à apprécier. Un vin de semaine qui vous donnera bonne conscience à bien des égards.

14,5 % Espagne | Vin rouge | 12,95 $ | 2,2 g/l

Rioja, Rayos Uva, 2017

Olivier Rivière : Olivier Rivière fait partie des nouvelles figures du vin de la Rioja. Jeune Français de talent établi depuis presque 15 ans en Espagne, il nous propose des vins de la Rioja revus et corrigés. Oubliez les élevages en fût prolongés et le style classique attendu dans cette région. Ce vin d’assemblage tempranillo, graciano et grenache attaque sur des notes fruitées avec une petite pointe de terre noire et de cuir. De structure moyenne, il pourra convenir à une bavette de bœuf sauce vin rouge. Je vous suggère fortement de passer le vin en carafe quelques minutes avant de servir.

14 % Espagne | Vin rouge | 20,75 $ | 2,0 g/l

Conca del Riu Anoia, L’hereu, 2016

Raventos i Blanc : Ce domaine travaille la vigne depuis plus de 500 ans. Attaché au travail de la terre, les produits sont élaborés en agriculture biologique avec les cépages indigènes macabeo, parellada et xarello. L’Espagne est reconnue pour l’élaboration de mousseux à méthode traditionnelle sous l’appellation cava. Plusieurs producteurs ont maintenant le désir de faire les choses différemment, vous allez donc voir de plus en plus de mousseux sortir sous cette appellation. En voici un bel exemple. Frais, droit et net, avec quelques huîtres, ce sera l’apéritif parfait.

12 % Espagne | Vin mousseux | 22,90 $ | 4,8 g/l

