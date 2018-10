Séjour à Lac-Etchemin

On s’offre un séjour paisible et confortable à l’Auberge les Etchemins. Nature luxuriante, repas savoureux ainsi que convivialité s’y donnent rendez-vous.

Située au cœur des montagnes, dans la région Chaudière-Appalaches, l’Auberge Les Etchemins était autrefois l’endroit branché pour danser et célébrer des mariages dans la région. L’établissement renommé pour son toit et ses trois grandes lucarnes rouges respire maintenant la tranquil­lité sur un plateau, entre deux montagnes verdoyantes, à l’entrée de Lac-Etchemin. Depuis un peu plus d’un an, Marjorie Frenette et Maxim Nadeau y ont fait des rénovations et y accueillent avec enthousiasme leurs invités.

Hébergement douillet

Photo courtoisie, Annie Girard

L’auberge propose quatre catégories pour ses 16 chambres disposant toutes d’une salle de bain privée. On accède à un lit double ou un grand lit et parfois à deux lits doubles. Confortables et paisibles, certaines chambres disposent d’une baignoire double et d’un foyer électrique pour relaxer. La décoration un brin champêtre est agrémentée de nombreuses toiles. L’établissement reste invitant, la clientèle y trouve son compte pour s’arrêter et profiter de la nature. Les familles accèdent au pratique Condo accueillant 6 personnes (1 chambre avec un grand lit et 2 lits doubles au salon) avec une cuisine complète, une salle à manger, un salon et une salle de bain.

À table

Photo courtoisie, Annie Girard

On prend les repas dans la salle à manger du resto Les Appalaches. La chef, arrière-petite-fille du bâtisseur de l’auberge, concocte une carte chic et décontractée, variant au gré des saisons et des inspirations. Au déjeuner, on savoure l’assiette traditionnelle avec œufs et viandes ou encore la casserole d’œufs et de pommes de terre, le bagel au saumon fumé, les crêpes ou le pain doré. Tous sont accompagnés de fruits, de confitures maison et d’une boisson. Au souper, on déguste une bistronomie savoureuse comme les sushis, un filet mignon, les tartares, etc. Miam !

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 85 $ incluant le déjeuner. On compte 135 $ pour le condo.

Services

Certaines chambres disposent d’un accès pour les personnes à mobilité réduite. Massothé­rapie à disposition sur réservation­­­.

Activités sur place

On discute en toute convivialité dans le salon commun. On fait de la randonnée pédestre dans les sentiers accessibles sur le terrain.

Activités tout près

On découvre le Club de golf Lac-Etchemin convenant à tous les calibres de golfeurs avec ses 18 trous parsemés de nombreux plans d’eau. L’hiver, les motoneigistes parcourent les sentiers dans la forêt et stationnent leurs bolides à l’auberge pour la nuit.

Coordonnées

Auberge les Etchemins

1831, route 277

Lac-Etchemin (Québec)

G0R 1S0

1 877 625-3999

►aubergeetchemin.com