Téo Taxi en mode survie

Après avoir perdu ses élections avec les libéraux, Alexandre Taillefer n’est pas au bout de ses peines. Son entreprise Téo Taxi a besoin de 7,5 M$ de la Caisse de dépôt, du Fonds de solidarité FTQ et de Fondaction CSN, huit mois à peine après que ces institutions eurent injecté 17 M$.

Selon nos informations, la Caisse, le Fonds FTQ et Fondaction annonceront aujourd’hui qu’ils réinvestissent dans la société mère de Téo Taxi, Taxelco. La société de M. Taillefer, XPND Capital, n’apportera pas sa contribution alors qu’elle est actionnaire de Taxelco.

La nouvelle perfusion se chiffre à 7,5 M$ et celle-ci doit permettre à Téo Taxi de survivre au moins jusqu’en mars. En l’absence de nouveaux capitaux, Taxelco aurait dû se protéger de ses créanciers. Notons que Taxelco regroupe aussi Taxi Hochelaga et Taxi Diamond.

Depuis mai, la société mère de Téo Taxi, Taxelco, est dirigée par Dominic Lemay, ancien PDG du transporteur par autocars Transdev Canada et ex-directeur du métro de Montréal.

« Il a fait des constats clairs, nets et précis, a-t-elle ajouté. Il fallait mettre en place une série de mesures pour redresser la situation et c’est ce qu’il est en train de faire. C’est l’homme de la situation. »

Téo Taxi a encore du mal à répondre à la demande en raison d’un manque de voitures et du temps qu’il faut pour les recharger.

« Cela permettra d’alléger les tâches de Dominic Lemay pour qu’il puisse se concentrer sur les opérations et rendre l’entreprise viable, a-t-on expliqué. Ça va augmenter les chances de succès. »

« Il n’est aucunement question de redressement, a-t-il assuré. Les chiffres actuels sont très encourageants. Chaque semaine, on réalise un nombre de courses record. De mon point de vue, la situation va de mieux en mieux. On est très encouragés. »

« Au fur et à mesure qu’on augmente le nombre de courses, on a besoin de véhicules additionnels et de développer les équipes, a répondu M. Bécotte. Ça implique des besoins de financement supplémentaires. Mais il n’y a rien d’anormal là-dedans. »