Thé d’automne

Quoi de mieux qu’une théière bien chaude pour adoucir le retour de la fraîche brise d’automne ? Soyez prêts pour le service du thé !

Mariage parfait

Photo courtoisie, Camellia-Sinensis

La terre, la porcelaine et le métal sont réunis dans la fabrication de cette élégante théière de M. Cao, un jeune designer de Jingdezhen, en Chine. Le fini rustique et texturé du grès, la pureté des lignes de cette pièce de couleur lichen (taupe aussi disponible) et son intérieur blanc émaillé polyvalent, créent un mariage parfait ! D’une capacité de 325 ml, elle est idéale pour prendre le thé à deux.

Couleur saisonnière

Photo courtoisie, Le Creuset

Cette haute théière orangée, en grès, signée Le Creuset, possède une grande poignée qui demeure fraîche au toucher et qui facilite le service du thé (capacité de 4 tasses). Elle présente un orifice pour le dégagement de la vapeur, son couvercle se bloque au moment de remplir les tasses et son bec verseur ne laissera tomber aucune goutte sur la table. Autres couleurs disponibles.

Transparence

Photo courtoisie, Stokes

À la fois moderne et raffinée, la théière ronde Goji par thinktea combine l’acier inoxydable et le verre borosilicaté. Ainsi, lorsque les feuilles de thé s’ouvrent à l’intérieur de l’infuseur intégré, il est possible d’admirer la couleur changeante de votre boisson chaude préférée.

À l’anglaise

Photo courtoisie, Camellia-Sinensis

Amateurs du four o’clock tea, vous tomberez sous le charme de cette théière en céramique de Royal Albert (1200 ml) nommée Rose confetti, ornée de dorures, de fleurs et de couleurs vives. Vous pourrez ainsi recevoir vos convives pour l’heure du thé, selon les règles de l’art, à l’anglaise.

Cobalt tacheté

Photo courtoisie, Les Thés DAVIDs TEA

Cette théière à double paroi des Thés DAVIDs TEA, en acier inoxydable de couleur cobalt à motif tacheté, est dotée d’un couvercle de plastique facile à laver et d’un bec verseur zéro dégât. Son grand infuseur offre tout l’espace nécessaire au thé en feuilles pour se déployer. La pratique théière de 828 ml conserve la boisson chaude ou froide pendant des heures.