Un quatrième album en chantier

Six ans après avoir été révélée à Star Académie, Mélissa Bédard prépare déjà son quatrième album. Et c’est dans une toute nouvelle direction que la chanteuse a l’intention de nous emmener.

« Ça va être beaucoup plus moderne, plus proche de qui je suis. Ça va bouger. Je veux continuer à faire des chansons à voix, mais avoir un gros beat aussi. J’ai commencé ma carrière avec un son plus gospel et je ne veux pas perdre le public qui me suit depuis tout ce temps. Mais j’ai aussi envie de faire quelque chose que je vais pouvoir écouter en dansant avec mes amies », annonce-t-elle, rencontrée au Ritz à l’occasion de la journée de promotion pour le nouvel album de Jean-Pierre Ferland, sur lequel elle chante en duo.

Et bien qu’aucune date de sortie ne soit encore annoncée, le projet est bel et bien en branle.

« Je suis là-dessus à temps plein en ce moment. On a déjà presque toutes les chansons, il ne nous en manque que quelques-unes. J’espère pouvoir entrer en studio bientôt », indique-t-elle.