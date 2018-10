Un très bon blanc à moins de 12$ !!!

Adega de Penalva 2017, Dao, Portugal

11,95 $ - Code SAQ 12728904 – 12,5 % - 1,4 g/l

Un petit blanc remarquable de franchise qui en donne gros pour le prix. Élaboré avec les cépages encruzado, cercial et malvasia fina, c’est parfumé à souhait avec des notes de lime, de fluer blanche, de nectarine et de muscat. La bouche montre un fruit nourri, c’est bien sec et bien frais. Impression florale et de fruits exotiques. C’est léger et d’une grande buvabilité. Parfait à l’apéro, avec la cuisine asiatique ou les fromages.

** ½ $