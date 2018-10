Un trio pour Annie Brocoli et les 2Frères?

Même si Annie Brocoli a tiré sa révérence comme chanteuse pour enfants, son gendre Érik Caouette, du duo 2Frères, s’annonce prêt à accueillir sa belle-mère sur disque à l’avenir.

« Je ne sais pas exactement vers quoi Annie va s’en aller, mais évidemment un jour, si elle me propose une collaboration, c’est certain que je vais dire oui. En plus d’être dans la même famille maintenant, on est amis depuis une couple d’années, alors c’est sûr que ce serait le fun. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve », révèle le chanteur, rencontré au lancement du livre d’Annie Brocoli, mercredi dernier.

Annie Brocoli pourrait ainsi rejoindre sa fille, Marie-Jeanne Munger, qui suit 2Frères sur la route depuis quelques mois déjà.

« Elle travaille avec nous dans la tournée. Pour le moment, elle nous suit. Jusqu’à preuve du contraire, c’est temporaire. On verra pour la suite », explique Érik Caouette.