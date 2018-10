Une belle augmentation

Le 7e Salon FADOQ 50 ans + s’est terminé dimanche dernier sur une excellente note. Le promoteur du Salon Roger Paradis (Pro-Expo) était fier de dévoiler que le Salon 2018, avec ses 260 exposants et une quarantaine de conférences, avait attiré 18 142 visiteurs, une augmentation d’achalandage de 19 % par rapport à l’an passé. Par ailleurs, c’est une résidente de Québec, Micheline Émond, qui a gagné la croisière aux Bahamas pour deux personnes offerte par le Groupe Voyages Québec et Norwegian Cruise Line. Le Salon FADOQ 50 ans + sera de retour en 2019, du 27 au 29 septembre, au Centre de foires.

Les trains miniatures

Photo courtoisie

La Société de modélisme ferroviaire de Québec (SMFQ) tiendra en fin de semaine (demain, dès 10 h, et jusqu’à lundi, 17 h) sa traditionnelle exposition annuelle à l’ouest de la gare de Sainte-Foy. Les amateurs de trains miniatures de tout âge pourront constater que beaucoup de travail a été accompli par les membres de la SMFQ au cours de la dernière année avec une maquette rafraîchie pour les trains miniatures intérieurs et de nombreux ajouts pour le circuit extérieur. Comme d’habitude, l’événement a lieu beau temps mauvais temps. L’entrée est de 5 $ pour les adultes et de 2 $ pour les enfants (argent comptant).

80 ans

Photo courtoisie

Roland Guay, cet ex-employé de la Ville de Québec, célèbre aujourd’hui son 80e anniversaire de naissance. Je me souviens de M. Guay à l’époque des Nordiques alors qu’il travaillait au Colisée de Québec, à titre de préposé au salon VIP et au protocole. Bonne fête !

Intronisés

Photo courtoisie

Comme prévu, le 28e Gala d’intronisation au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec, présenté le 25 septembre dernier à Montréal, a permis d’accueillir 11 nouveaux intronisés ; Guylaine Dumont (volleyball et volleyball de plage), Guy Hemmings (curling), Andréanne Morin (aviron), Joannie Rochette (patinage artistique), Denis Savard (hockey), Jean-Guy Ouellet (à titre de bâtisseur – volleyball et multisports), Bernard Trottier (à titre de bâtisseur – ski alpin et multisports), Édouard Carpentier (à titre posthume – lutte professionnelle), Maurice Filion (à titre posthume – hockey), Roger B. Mondor (à titre posthume – handisport) et Red Storey (à titre posthume – hockey). Ces nominations portent à 258 le nombre de personnalités intronisées au Temple de la renommée. Sur les photos, Guylaine Dumont et Marc Filion, fils de Maurice Filion.

Go Lionel !

Photo courtoisie

Patrick Roy, directeur général et entraîneur-chef des Remparts de Québec, a 53 ans aujourd’hui. Il est grand-père, pour la 1re fois, depuis le début de l’année 2018, alors que sa fille Jana a donné naissance à un garçon. Sur cette photo, prise lors de la récente fête des Pères, on retrouve de gauche à droite : Patrick Roy ; le père de Patrick, Michel Roy qui tient dans ses bras le petit Lionel ; et Pierre-Cédric Labrie, conjoint de Jana et joueur instructeur pour le Thunder de Wichita dans la ECHL.

Anniversaires

Photo courtoisie

Annie Champagne (photo), directrice marketing Groupe Voyages Québec... Kate Winslet, actrice britannique (Titanic) 43 ans... Nicolas Fontaine, ex-skieur acrobatique québécois, 48 ans.... Jean-René Dufort, animateur et fantaisiste (Infoman) à la SRC, 51 ans... Mario Lemieux, propriétaire des Penguins de Pittsburgh (LNH), 53 ans... Jean Perron, entraîneur-chef du Canadien (1985-1988) et des Nordiques (1988-1989), 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 octobre 2017. Dan Hanganu (photo), 78 ans, architecte et professeur d’architecture québécois né en Roumanie... 2016. Michel Pageau, 75 ans, fondateur du Refuge Pageau pour la faune à Amos en Abitibi... 2014. Richard Latulippe, 69 ans, président du magasin Latulippe inc., de Québec... 2011. Steve Jobs, 56 ans, entrepreneur et informaticien américain, cofondateur d’Apple... 1977. Jean-Charles Bonenfant, 76 ans, journaliste et professeur de droit à l’Université Laval.