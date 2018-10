Une deuxième ourse relâchée dans les Pyrénées françaises

Une seconde ourse a été lâchée vendredi dans les Pyrénées françaises afin de sauvegarder l’espèce menacée d’extinction en France, malgré l’opposition d’éleveurs locaux dont certains ont menacé de prendre les armes contre les plantigrades.

«Je suis en mesure de confirmer que deux ourses femelles ont été réintroduites dans le Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques», dans l’ouest des Pyrénées françaises, a indiqué le ministre de la Transition écologique François de Rugy dans une vidéo postée sur Twitter.

Une première ourse originaire de Slovénie, dénommée Claverina, «+l’héritière+ ou +celle qui détient les clés+ en béarnais» selon le ministère, a été relâchée dans les montagnes jeudi matin, probablement héliportée alors que des opposants anti-ours avaient dressé des barrages routiers pour tenter d’empêcher sa venue.

Âgée de sept ans et pesant 140 kilos, elle est «la première ourse femelle à fouler le sol béarnais depuis une décennie», rappelle le ministère.

La deuxième ourse slovène, «Sorita, +petite soeur+, l’a rejointe ce matin (...) D’un an son aîné, elle pèse 150 kilos», précise-t-on de même source.

Les deux animaux étaient attendus de pied ferme, à la fois par les pro et les anti-ours. Leur arrivée avait été promise par le précédent ministre Nicolas Hulot alors que l’Union européenne avait mis en demeure fin 2012 la France pour avoir manqué à ses obligations de protection de cette espèce.

Ce lâcher est «historique et va permettre de relancer une dynamique de vie», se félicite le Fonds d’intervention éco-pastoral (FIEP), association de défense de l’environnement.

Actuellement, la population ursine dans les Pyrénées est de 43 animaux, après des réintroductions en 1996 et 2006, mais elle «n’est pas encore complètement viable et nécessite un renforcement sur le plan quantitatif - le nombre d’ours -, mais surtout sur le plan qualitatif, c’est-à-dire leur qualité génétique», explique à l’AFP Nicolas Alban, chef de projet pour cette opération à l’ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage).

Le choix pour la réintroduction s’est portée sur deux femelles car il y a deux ours en Béarn, avec l’espoir de «renforcer cette partie occidentale des Pyrénées», poursuit-il.

Les associations Ferus et Pays de l’Ours-Adet demandent à présent des mesures de protection particulières «pendant au moins un an», rappelant que la dernière femelle représentante de l’ours de souche du versant français des Pyrénées, Cannelle, a été tuée en 2004 par un chasseur.

Pour les opposants aux ours, leur présence n’est pas compatible avec l’élevage. L’animal, qui se nourrit essentiellement de végétaux, peut toutefois s’attaquer à des brebis ou provoquer la chute de dizaines d’entre elles d’un escarpement si elles sont effrayées.