Une longue fin de semaine mitigée entre pluie et soleil

MONTRÉAL – Averses, soleil et vents... Le temps s’annonce mitigé pour la longue fin de semaine de l’Action de grâce. Des avertissements de gel ont également été émis par Environnement Canada pour plusieurs secteurs du Québec.

L’avis est notamment en vigueur pour les Laurentides, Lanaudière, la Beauce, Charlevoix, Drummondville, l’Estrie, Gatineau, la Mauricie, Montmagny, la région de Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Vallée-du-Richelieu et Vaudreuil.

«Le gel pourrait détruire les cultures fruitières, les plants de légumes ainsi que d'autres plantes», a indiqué l’organisme fédéral, jeudi soir.

Vendredi matin, la journée va démarrer avec des températures plus fraîches que lors des jours précédents, le mercure sera sous les normales de saison pour l’ensemble de la province et des vents du nord-est souffleront à 20km/h.

À Montréal comme à Québec, la journée sera généralement ensoleillée, il fera respectivement un maximum de 11 °C et 10 °C.

Samedi, le mercure sera à la hausse en raison d’un système dépressionnaire qui va s’installer graduellement sur le Québec. Le ciel sera ennuagé et des averses sont attendues dans l’ouest de la province. À Montréal et Québec, la journée sera ponctuée par une alternance de soleil et de nuages, le mercure affichera 14 °C et 11 °C.

Des averses sont prévues dans la nuit de samedi à dimanche.

Le ciel sera gris tout au long de la journée dimanche. À Montréal, on attend 40 % de probabilité d’averses tandis que les températures continueront d’augmenter puisque le mercure affichera un maximum de 20 °C. Le scénario risque d’être similaire pour Québec où la journée sera nuageuse avec 40 % de possibilité d’averses.

Lundi, le soleil sera de retour sur certains secteurs, comme à Québec où il fera 14 °C. À Montréal toutefois, la pluie et les nuages devraient rester dans le paysage encore plusieurs jours.