Une Volkswagen Beetle de 54 ans à vendre 1,3 M$

Avec environ 21 millions d’unités produites, il est rare d’apercevoir une Volkswagen Beetle à vendre pour une somme aussi élevée.

À lire aussi: La Volkswagen Beetle 2018 n’est plus la voiture du peuple, mais on l’aime encore

Or, la raison de ce prix qui frôle le 1,3 M$ CAN est fort simple. C’est parce que 54 ans plus tard, cette Volkswagen Beetle est tout simplement neuve.

Et si elle a été ainsi préservée, ce n’est pas par hasard. En 1964, Rudy Zvarich l’a acquise chez Riviera Motors à Beaverton (Oregon) au cas ou son autre Beetle, de l’année-modèle 1957, lui occasionne des soucis. Après tout, sa première était déjà âgée sept ans.

Hemmings - Burback Motors

Il est intéressant de noter qu’il l’a payée 1756$.

Vous vous en douterez, sa Beetle 1957 ne lui a jamais fait faux bond, ce qui ne lui a jamais donné l’occasion de conduire celle qui est maintenant à vendre.

Hemmings - Burback Motors

Cette Beetle noire a appartenu à son propriétaire d’origine jusqu’en 2014. À ce moment, c’est son neveu qui en a hérité.

Comme on peut le lire dans l’annonce qui a été publiée sur Hemmings, cette voiture de collection n’a que très peu rouler. Son compteur affiche désormais 23 milles, soit environ 37 kilomètres.

Hemmings - Burback Motors

On y apprend aussi la batterie d’origine n’a jamais été activée et que c’est toujours elle qui l’équipe. Les essuie-glace et enjoliveurs n’ont jamais été installés encore.

Il suffit de jeter un bref coup d’œil aux quelques photos pour réaliser que cette voiture est littéralement neuve malgré ses 54 ans.