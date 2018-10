Victoire morale du Canadien

QUÉBEC | À défaut de gagner des matchs, le Canadien remporte des victoires morales. Autrement dit, les Glorieux perdent mais ils perdent avec un minimum de panache.

Si le CH remporte 82 victoires morales comme il l’a fait contre les Maple Leafs de Toronto, c’est-à-dire s’il perd tous ses matchs en prolongation ou en fusillade, il ramassera 82 points et jouera pour ,500. C’est la preuve absolue que le système des points donnés dans la Ligue nationale ne tient pas debout.

On le voit avec l’Impact, une victoire avant la limite au hockey devrait valoir trois points. Une victoire en prolongation ou en fusillade en donnerait deux au gagnant et un au perdant. Dans tous les cas, il se donnerait un total de trois points lors d’un match.

Alors que dans le système actuel, un match gagné en temps régulier met en jeu deux points et celui gagné en prolongation ou fusillade en met trois. Expliquez-moi pourquoi un match est plus payant de 33 % que l’autre ?

En attendant que quelqu’un dans les bureaux de la Ligue nationale allume la lumière, on va savourer les victoires morales de la Flanelle...

De victoire morale en victoire morale jusqu’à l’élimination finale.

DANS LE CALEPIN – Yves Bombardier, le directeur général de 91,9 Sports, passe à TVA et ses nombreuses plateformes d’information. La perte de l’un fait le gain de l’autre. Et on parle de trois points !!!