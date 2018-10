Voici 6 deals de feu à ne pas manquer durant le week-end de l’Action de grâce

Des cadeaux à l’achat, des rabais de 40 %, du beau, du bon et du pas chers pour le long week-end: on dit OUI!

L’Action de grâce est célébrée ce lundi au Canada. On parle souvent du fameux Black Friday américain, mais certains détaillants n’attendent pas à la mi-novembre pour nous offrir plusieurs rabais en ligne.

S’il vous manque encore quelques pièces dans votre garde-robe pour affronter l’automne, c’est le bon moment pour magasiner.

Pour démarrer la fin de semaine en beauté, voici ce que nos magasins préfs ont à vous proposer.

1. Frank and Oak

Chandail de laine à 79,50$ (après rabais).

Profitez de 20 % de rabais sur TOUT chez Frank & Oak durant tout le week-end avec le code FALL20. L’offre prend fin le 9 octobre à 9 heures.

2. Vichy

Vichy

Sérum pour le visage à 32 $ (après rabais).

La fête de l’Action de grâce se prolonge jusqu’au 15 octobre chez Vichy ! Obtenez un cadeau de 10 produits ainsi qu’un rabais de 20 % sur votre commande en utilisant le code ACTIONDEGRACE.

3. La Baie d’Hudson

La Baie d'Hudson

Veste Levi’s à 111$ au lieu de 148$.

Chez La Baie d’Hudson, l’offre peut aller jusqu’à 50 % de réduction sur les articles à prix régulier. Le rabais est valide à compter d’aujourd’hui et se termine ce dimanche, en ligne seulement.

4. Joe Fresh

Joe Fresh

Col roulé en laine de mérinos à 27,50$ (après rabais).

Chez Joe Fresh, le populaire solde de mi-saison commence maintenant: jusqu’à 30 % de rabais sur la collection d'automne. Aussi, inscrivez-vous à leur infolettre pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire. YAS!

5. Gap

Gap

Jupe rose à 39$ (après rabais).

Que ce soit pour une paire de jeans ou un manteau pour l’automne, l’offre de 40 % chez Gap est applicable sur TOUT. Utilisez le code promo FALL et obtenez 10 % supplémentaire.

6. La Roche-Posay

La Roche-Posay

Nettoyant pour peau sensible à 12,75$ (après rabais).

C’est le temps de faire le plein de petits pots! La Roche-Posay offre 15 % de rabais et un cadeau de 5 produits à essayer à l’achat de 60 $ et plus avec le code ACTIONDEGRACE.

Faites vite ! La plupart des offres se terminent mardi matin.

