12 femmes pour un Jean-Pierre Ferland

Il n’y a que « Le petit roi » pour commettre trois délits musicaux (faire un album de reprises, reprendre son propre matériel et le faire en duo) et s’en sortir indemne !

Jean-Pierre Ferland - Toutes les femmes de ma vie

★★★ ½

Bien entouré

Duos obligent, la liste d’artistes rassemblées autour de Ferland attire l’attention et s’avère particulièrement épatante.

On y retrouve autant Céline Dion (sur Une chance qu’on s’a) que la conjointe du bonhomme, la chanteuse Julie-Anne Saumure (sur Que veux-tu que je te dise, livrée également en compagnie de Mélissa Bédard). Un heureux mélange d’invitées d’honneur et de partenaires de scène de Ferland qui rend le projet ambitieux, chaleureux et intimiste.

Une direction qui se reflète aussi dans la production musicale de l’album, d’ailleurs.

Une voix de bon ton

Si le temps et l’expérience usent la voix de Ferland, celle-ci demeure aussi présente que forte et ce nouveau grain, plus graveleux, voire râpé et vulnérable par moment, ajoute un je ne sais quoi de rafraîchissant à ces classiques.

Musicalement, c’est liché (voire un peu trop en considérant l’interprétation du chanteur de charme qui se prêterait presque davantage à des versions acoustiques minimalistes), mais on évite fort heureusement le piège de la refonte bardée de violons et autres cordes. Correct, donc.

N’ayons pas peur des mots : sans être le meilleur album de la discographie du crooner (allô Jaune !), Toutes les femmes de ma vie est meilleur que sa prémisse peut laisser l’entendre et s’avère même très satisfaisant.

Les fans de l’artiste qui résiste encore et toujours à la retraite devraient adorer.

Safia Nolin - Dans le noir

★★★★

Si les artistes majeurs polarisent, Safia Nolin prouve à nouveau que son succès critique et populaire n’est pas fortuit avec Dans le noir, un deuxième LP qui ne laisse pas indifférent. Trois ans après le tsunami Limoilou et Reprises Vol. 1, un album de réinterprétations couci-couça, l’auteure-compositrice-interprète propose une suite logique à ces disques, mais tout de même plus ambitieuse, autant dans ses mélodies que dans sa production et sa prestance (tout en demeurant intimiste, le crépitement du foyer sur 1998 en témoigne).

Cher - Dancing Queen

★★ ½

Autre surprise : bien que l’on compte déjà trop d’hommages à Abba, Cher s’en tire pas si mal avec cette collection de reprises du groupe culte. La chanteuse est bien en voix, c’est juste assez fromagé côté musiques (voire trop conservateur) et – surtout – le plaisir est contagieux. On arrive presque à croire que l’aventure est davantage menée par le fun d’entonner ces classiques que par la participation de Cher au film Mamma Mia! Here We Go Again plus tôt cet été pour écouler des exemplaires de cet album. Pour les fans, surtout, toutefois.

Alaclair Ensemble - Le sens des paroles

★★★★ ½

Les minces sont diablement de retour et offrent ici un de leurs meilleurs albums – sinon « ze » meilleur – de leur impressionnante discographie. Sans compter sur des succès de la taille du fameux Ça que c’tait (extrait de Les Frères Cueilleurs, 2016), Le sens des paroles est un feu roulant rap, sans pétard mouillé. Conseil d’ami : une première écoute accompagnée de Genius.com (où on retrouve l’essentiel des rimes, voire des pistes d’interprétations) est de mise !

Fucked Up - Dose Your Dreams

★★★

L’imprévisible combo punk canadien en rajoute une couche avec Dose Your Dreams. « Imprévisible », car Fucked Up peut autant proposer du punk rock au ras des pâquerettes (ex. : Glass Boys, 2014) que des œuvres hyper concept (comme l’opéra punk rock David Comes To Life paru en 2011). Ici, la troupe menée par le duo de chanteurs Damian Abraham (moins présent sur ce disque) et Mike Haliechuk offre une habile combinaison de ces deux aspects... qui pourrait heurter certains fans. C’est satisfaisant, mais le compromis transpire au final.