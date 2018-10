VÉZINA, Paul-Emile



À l'Hôpital Général de Québec, le 3 octobre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Paul-Emile Vézina. Il était l'époux de feu dame Gemma Jobidon, fils de feu Arthur Vézina et de feu Albertine St-Laurent.. La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Thérèse (Paul Stadelmann), feu Raymond-Marie (Raymonde Huot), Jean (Michelle Poulin) et feu Céline (Paul-André Garon); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Jobidon: Jacqueline, feu Patrick (feu Jacqueline Poulin) et Ghislaine (Jean-Paul Nadeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à Brigitte Parent pour les services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, 1040, Avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3.