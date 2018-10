THIBAULT, Francine



Le 30 septembre, à l’Hôtel-Dieu de Québec, à l’âge de 65 ans, entourée de sa famille et de ses proches, Francine nous a quittés pour un monde meilleur. Elle est partie enveloppée par l’amour, la grâce, la prière et la dignité après son combat face au cancer. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et amis aude 13 h à 14 h 30, après les condoléances,et de là au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Nicole (Richard Pelletier) et Diane (Paul Gavin); son frère Alain (Martine Lachance), sa belle-mère Françoise Rocheleau, sa bonne amie Paule Létourneau, ses neveux et nièces: Chantal Plant (AJ Plant), Jacinthe Pelletier (Nicolas Bouffard), Caroline Pelletier (Jean-Claude Boies), Nicolas Thibault (Claudia Paquet), Geneviève Thibault (David Moulineuf-Patry), François Thibault (Joanie Lafreniere), Marie Thibault et Christian Thibault, sans oublier les nombreux cousins, cousines, petits- neveux, petites-nièces et ami(e)s. La famille souhaite remercier tout le personnel de l’unité des soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de Québec, notamment Dre Marjolaine Tremblay, pour leur merveilleux accompagnement et leurs soins. Veuillez compenser l’envoi de fleurs par un don à l’association Québecoise du Syndrome de Rett, 903, boulevard Lafayette, Longueuil, Québec, J4K 3A8. En l’honneur du combat de sa petite-nièce Élisabeth.