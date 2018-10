BLAIS, Claude



À l'Hôpital de Montmagny, le 21 septembre 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Claude Blais, fils de feu monsieur Roland Blais et de feu dame Eva Blais. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles à compter de 9 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Claudia Blais (Claude Robin) et leurs enfants: Nathaniël et Jasmine Blais-Robin, Hugo Blais (Jessie Bourque Pelletier) et leurs enfants: Ariel et Thomas Blais, la mère de ses enfants: Céline Cloutier (Pierrot Picard), son ex-conjointe: feu Jacinthe Blouin, son fils Jonathan Blouin, ainsi que sa famille. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Lise Blais (Réal Ladouceur), Daniel Blais (Line Langlois), Christian Blais, feu Ginette Blais (Claude Charbonneau), feu Bernard Blais, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la