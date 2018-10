ROY, Hugues



Le 20 septembre est décédé Hugues Roy (feu Andrée Roy Desrosiers). Il laisse dans le deuil sa compagne des dernières années Nicole Bernier, ses deux fils, François (Nicole Allard) et Louis (Maria Stilson), ses petits-enfants Shanie et Félix, ses frères et sœurs, Yves, Michelle, René et Lynne. Il laisse également dans le deuil ses nombreux cousins (Jacques), cousines, beaux-frères et belles-sœurs (Claire), neveux et nièces et parents et amis.Remerciement à l'équipe des soins intensifs de l'hôpital Juif General de Montréal pour les bons soins prodigués à Hugues.Conformément à sa demande une liturgie de la parole à l'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité.