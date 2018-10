PAQUET, Sybille Drapeau



À l'Hôpital St-François d'Assise le 3 octobre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Sybille Drapeau, épouse de feu monsieur Robert Paquet. Elle demeurait à Québec (arr.Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 10h et de là au cimetière paroissial. Madame Drapeau laisse dans le deuil ses enfants: Line, Sylvain (Renée Coulombe), Dany (Christine Simard), Guylaine (Jacques Joncas) et Marc-André (Marcelle Fontaine); ses petits-enfants: Stéphanie (Patrick) et Sébastien Gagné (Julie), Émilie et Vicky (Charles) Simard Paquet; ses arrière Michaël et Raphaël, Madyson et Jackson; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: Colette (feu Denis Drapeau), Rose-Hélène (feu Gabriel Paquet), Marie-Claire (Pierre Parent), Marielle (Jean-René Ruel) et Jeannine (feu Paulo Paquet) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s tout particulièrement Ghislaine Lerossignol. Madame Drapeau était également la grand-mère de feu Nathalie Gagné. Un remerciement au personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée