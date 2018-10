GAUTHIER, Paquin Jeannette



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 septembre 2018, à l'âge de 74 ans et 4 mois, est décédée dame Jeannette Paquin, épouse de monsieur Réjean Gauthier. Elle demeurait à Portneuf et elle était native de St-Gilbert.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à la messe anniversaire. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h30 sous la direction de laMadame Paquin laisse dans le deuil son mari Réjean Gauthier; ses enfants: Lyne (Pierre Gauthier) et Josée (Mario Roy); ses petits-enfants: Mélissa (Olivier Vézina), Joanie (Michel Comtois), Kelly (Jean-François Gauthier); son arrière-petit-fils Tristan; ses frères et sœurs: feu Jules (feu Rita Jacobs), Julienne (Maurice Sauvageau), Roméo (Jeannine Gauthier), Robert (Noëlla Toutant), Gisèle (Vincent Trottier), Réjean (Lorraine Sénéchal), Nicole (Gérard Therrien), Gemma (Robert Germain), Michel (Louise Keachie), Denis (Jacinthe Jolette) et France; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier: Jeannine (Roméo Paquin), feu Thérèse (Gilbert Matte), feu Denise (feu Maxime Marcotte), feu Raymond, feu France, feu Normand, Gilles, Louise (Jacques Gariépy), Yvon (Claire Savard), Pierre (feu Jocelyne Savard), Lorraine, Claire (Simon Genest), Daniel (Odette Plante), Donald (Mona Côté), Sylvie (Michel Hardy) et Lina (Claude Laframboise); ainsi que tous ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciement tout particulier à Sylvie Picard, Maude Lepage et Sonia Baribeau pour les bons soins prodigués à la maison ainsi que le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus.