À chaque nemrod son fusil

L’alliage du boîtier en aluminium et la crosse en bois ou synthétique ultra durable de couleur noire ou camouflage forment un agencement très léger, facile à manier. Il surenchérissait en ajoutant que cette mécanique est réputée pour être la plus sécuritaire qui soit et, qu’en plus, elle est dotée d’un système de déverrouillage assisté à inertie.

Marie-Claude Landry est la seule représentante féminine dans le monde des armes à feu. L’instigatrice de l’activité d’initiation On tire entre filles a réussi à prélever tous les gros gibiers de la Belle Province, dont sept orignaux. Quand vient le temps de se lancer aux trousses des lièvres, des perdrix et des sauvagines, elle opte sans hésitation pour le Maxus semi-automatique de calibre 12 avec un canon de 26 pouces. Selon cette dame, le rechargement ultra rapide par en dessous speed load lui permet d’être toujours fin prête à refaire feu le cas échéant. Ce qu’elle apprécie beaucoup, c’est que le recul est amoindri et plus doux en partie à cause de la récupération des gaz Power Drive et de l’évacuation de la pression grâce à son piston. Le canon court lui facilite la tâche lorsqu’elle souhaite se faufiler dans la forêt dense. L’esthétisme irréprochable de la crosse et du fût en noyer perdure même lors de conditions peu enviables.