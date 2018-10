NOURCY, Charlotte Skaff



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 octobre 2018, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Charlotte Skaff Nourcy. Elle était l'épouse de feu monsieur Mitri Nourcy. Elle demeurait à Charny.et de là au cimetière Mount-Hermon. La famille vous accueillera à l'église à compter de 9 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Charles et ses enfants Lara et Alain, Fidokia et ses enfants Christian, Roland, Philippe, Fady, Fiona et Fatina, Rosie et ses enfants Caroline et Stéphane, Georges et ses enfants Ingred, Dymitri, Yohan et Zakary, Hilda et ses enfants Neila, Charlotte et Marc, feu Antoine (Danielle Dusseault) et leurs enfants Nicolas, feue Anne-Catherine, Sarah, Miriam et Claudine, Marlène (Jean Chouzenoux) et ses enfants Tarek et Yasmina; sa sœur Yvonne Skaff (Ezzat Hayak), feu Antoine Skaff (Jacqueline Najjar); ses 28 arrière-petits-enfants; ainsi que ses neveux et nièces des familles Nourcy, Skaff, Nino et Ghandour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Radio Galilée, 3196, chemin Ste-Foy, Québec, G1X 1R4, fondationradiogalilee.com.