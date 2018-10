Abus sexuels: le pape ordonne une enquête approfondie dans les archives du Vatican sur le cardinal McCarrick

VATICAN | Le pape François a ordonné une enquête plus approfondie dans les archives du Vatican sur le cardinal américain Theodore McCarrick, déjà interdit en juillet d’exercer son ministère après des accusations d’abus sexuels.

Se prévalant de preuves écrites, un prélat italien, Carlo Maria Vigano, avait accusé en août le pape et un grand nombre de membres de la Curie romaine d’avoir couvert durant des années les agissements répréhensibles du cardinal homosexuel sur des séminaristes et des prêtres.

Le pape a souhaité que soit complétée l’enquête du Saint-Siège qui a conduit à la démission du cardinal McCarrick, à travers l’étude de documents se trouvant «dans les archives des dicastères (ministères, ndlr) et dans les bureaux du Saint-Siège» concernant le prélat déchu, selon un communiqué officiel.

«Le Saint-Siège est conscient que pourraient émerger de l’examen des faits et des circonstances, des choix qui ne seraient pas cohérents avec l’approche contemporaine de telles questions», indique le communiqué.

«Néanmoins, comme l’a dit le pape François, ”nous suivrons le chemin de la vérité, où qu’il nous porte”. Aussi bien les abus que leur couverture ne peuvent plus être tolérés et un traitement différent pour les évêques qui les ont commis ou couverts représente en fait une forme de cléricalisme qui n’est plus acceptable», ajoute le texte.