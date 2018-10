Adele a gagné plus de 40 000 dollars par jour l’année dernière

Qui a dit que la musique ne rapportait plus d’argent? Certainement pas Adele!

La chanteuse britannique n’a rien sorti depuis son album «25», en 2015, et pourtant, en 2017, elle a gagné 40 250 dollars par jour!

Le «Sun» s’est procuré le chiffre d’affaires de la diva qui révèle qu’elle a engrangé près de 14 millions de dollars après impôts de ses deux compagnies qui gèrent les ventes de ses albums et ses redevances, Melted Stone Ltd et Melted Stone Publishing Ltd.

Selon les documents, Adele possède également près de 70 millions de dollars «de liquidité en banque», une somme amassée en grande partie grâce à sa tournée qui s’est achevée l’été dernier.

La vente des billets et de marchandise a rapporté 241 millions de dollars, la chanteuse touchant directement de cette somme 71 millions de dollars.

Cette manne financière laisse en tout cas le temps à Adele de se concentrer sans contrainte aucune sur son prochain album, qui devrait sortir pour les fêtes de Noël en 2019, et de profiter de son fils de 5 ans, Angelo, et de son mari, Simon Konecki.