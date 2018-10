Alvarez dit non

QUÉBEC | Camille Estephan était un homme déçu hier en début de soirée. Il avait appris dans la journée que Canelo Alvarez avait choisi Rocky Fielding comme adversaire à affronter le 15 décembre au Madison Square Garden, à New York.

« Je suis déçu, très déçu, a reconnu Estephan. Mais les réponses concernant David Lemieux tardaient. Et quand les choses s’étirent trop longtemps, c’est rarement bon signe. »

« C’est une belle occasion ratée, c’est certain. Ç’aurait été le plus grand combat de l’histoire impliquant un Québécois. Mais David est un incontournable et nous allons continuer à travailler pour organiser de bons combats pour lui », ajoute Estephan.